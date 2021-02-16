Сельское хозяйство вновь станет спасательным кругом и локомотивом экономики Украины. Помогут в этом высокие цены на зерновые и масличные в 2020-2021 годах.

Такое мнение высказал президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

Экспорт агросектора Украины в долларовом эквиваленте в 2021 году однозначно побьет все рекорды за время Независимости, – заявил эксперт.

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При этом Лисситса не уверен, что полученные средства вернутся в экономику страны:

Будут ли вырученные деньги реинвестированы обратно в экономику или повиснут на банковских счетах, сложно однозначно сказать. Какая-то часть точно пойдет на покупку земли с 1 июля 2021 года. Но это будет через кастрированность самого рынка и невозможность покупки юрлицами земельных угодий.

Также Лисситса считает, что в 2021 году одним из главных направлений развития аграрного бизнеса будут инвестиции в капитальные вложения, а именно – в покупку техники и технологий. В то же время президент УКАБ считает, что "крупных инновационных проектов с высокой добавленной стоимостью и окупаемостью вложений более 10-ти лет будет, наверное, не много".

Экспортные рекорды Украины-2020

В прошлом году Украина уже побила несколько своих агроекспортних достижений. Так, по данным Институт аграрной экономики, по итогам календарного 2020 года были зафиксированы самые большие в истории Украины объемы экспорта подсолнечного масла – 6,9 миллиона тонн, мяса птицы – 431тысяча тонн, меда – 81 тысяча тонн, консервированных томатов – 66 тысяч тонн, замороженных плодов и ягод – 55 тыся тонн и макаронных изделий – 30 тысяч тонн.

Подробнее читайте в материале Агро24 "Украина установила серию экспортных рекордов".