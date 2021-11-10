Український мед досягнув максимальної ціни, – виробник

Цього сезону мед в Україні має найвищу вартість за останні роки. Для виробників ціна сягнула до 60 гривень за кілограм.

Причина – дії посередників у заготівлі продукту, вважає комерційний директор ТОВ "Бартник" Вадим Паньковський.

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Був такий період, який я називаю "акція", коли ціна на мед для виробників становила майже 2,2 долари за кілограм, – каже директор. – Це сталося через неадекватну поведінку посередників у заготівлі. Минулого року їм вдалося отримати комісію за свою роботу – по 10 гривень за кілограм.

Паньковський пояснює, що "посередники інвестували зароблені кошти, сподіваючись у цьому році знову заробити, шукали експортерів, аби продати їм мед за високими цінами, й декому це вдалося, але більшості – ні".

"Минулорічний сезон закінчився в нуль у зв’язку з високими цінами на мед. Продукція, яку пасічники збирали останні 3 – 4 роки, була реалізована вся", – резюмував підприємець.