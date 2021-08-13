Про це від час інтернет-конференція "Медовий сезон 2021: особливості, тенденції, прогнози" заявили представники торгової марки "Знатний Мед".

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Цей рік характерний тим, що ціни на мед зросли. Подорожчання склало в середньому від 50 і навіть до 100 гривень за кілограм залежно від виду меду, – відзначила Руслана Плис, керівник інтернет-магазину "Знатний Мед". – Схоже, що епоха дешевого меду в Україні завершилася – його стає менше, а добувати дорожче. Тому мед і далі зростатиме в ціні.

Скільки коштує мед?

Зараз роздрібні ціни на сортові види меду – з липи та білої акації – досягають 200 – 300 гривень за кілограм. Мед з соняшнику, який вважається недорогим і ще торік коштував по 100 гривень за кілограм, зараз коштує вже 130 – 150 гривень.

Причини здорожчання меду

Руслана Плис перерахувала головні причини здорожчання меду: складні погодні умови вже другий рік поспіль, подорожчання бджолопакетів та інвентарю, зростання витрат на утримання пасіки.

Дорожчає і паливо, і електроенергія, і всі продукти харчування, – каже експертка. – Тому і мед не може залишатися за ту саму ціну, це було б парадоксом. Хоча до 2020 року ціна на мед практично не змінювалася, що було ненормально з ринкової точки зору. Пасічники боялися підіймати ціни, щоб швидше продати мед.

Фальсифікат замість меду

Засновник ТМ "Знатний Мед" Валерій Курейко додає, що цього року практично не було травневого меду, акацієвого меду зібрано на 30-40% менше, а липовий мед у деяких регіонах було складно зібрати то через зливи, то через сильну спеку.

Через це ризики зустріти фальсифікат замість меду зараз ще вище, ніж зазвичай, – резюмував Курейко.

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