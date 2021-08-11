"Рік був вкрай складний через погодні умови, – звітується УФК. – Спочатку весняні заморозки, потім затяжна холодна весна відтягнули цвітіння на 10 – 12 днів та суттєво вплинули на цьогорічний урожай. Через похолодання та дощі під час цвітіння один із сортів мав короткий період запилення і як результат – осипання зав'язі та низький урожай. Ще два сорти черешні через проблеми з сірою гниллю втратили до 60% врожаю".

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Проте уманські садівники діляться й позитивом. Вони відзначають, що найбільш пізній сорт черешні приніс до 15 тонн врожаю з гектара (дерева ще не вийшли на повне плодоношення).

Також УФК зафіксувала власні черешневі рекорди: один із сортів при низькому врожаї цьогоріч (близько 4 тонн з гектара) приніс досить великі плоди до 36 – 38 міліметрів.

Зафіксовано навіть плід-велетень вагою 23 грами! – хваляться аграрії.



Черешня-велетень / Фото УФК