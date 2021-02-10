До Дня закоханих у Польщі в соціальних мережах започаткували оригінальну акцію – поширення листівок-валентинок з "негарними" овочами або фруктами.

Зараз уже важко сказати, кому першому прийшла ідея створювати і поширювати валентинки із зображенням "неформатних" продуктів. Але полякам акція "лягла до душі", і вони активно взялися до справи. А спонукаючим чинником стали оприлюднені дані досліджень на продовольчих ринках Польщі. Цифри засвідчили, що майже 51% споживачів не купують дрібні або навіть трохи деформовані овочі чи фруктів. Хоча вони такі ж цінні та смачні, як і їхні ідеальні "друзі".

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Аналогічна ситуація із запакованими продуктами в деформованих упаковках. Згідно доповіді Федерації польських продовольчих банків, 50,3% поляків відмовляються купляти в магазинах, наприклад, консервовані огірки із вм’ятинами на банках або соки у прим’ятих картонних коробках.

І зовсім шокувала поляків наступна цифра – щороку в країні викидається до 3 мільйонів тонн їжі.

Й ось тепер з нагоди Дня закоханих у Польщі в соціальних мережах активно поширють валентинки з "потворними" продуктами. Мета акції – провести певні аналогії з міжособистісними стосунками і спонукати людей задуматися. Мовляв, треба давати шанс стосункам з "недосконалими" овочами та фруктами. Адже любов до їжі – одна з найщиріших у суспільстві, і не варто від неї відмовлятись через "занадто завищені вимоги і стандарти".

А що в Україні?

На вітчизняному аграрному ринку відчувається нестача деяких продуктів, тому якраз ними не "гидують". Яскравий приклад – у матеріалі Агро24 "Якісної лохини бракує навіть у сезон".