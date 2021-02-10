Ко Дню влюбленных в Польше в социальных сетях начали оригинальную акцию – распространение открыток-валентинок с "некрасивыми" овощами или фруктами.

Сейчас уже трудно сказать, кому первому пришла идея создавать и распространять валентинки с изображением "неформатных" продуктов. Но полякам акция пришлась по душе, и они активно взялись за дело. А побуждающим фактором стали обнародованные данные исследований на продовольственных рынках Польши. Цифры показали, что почти 51% потребителей не покупают мелкие или чуть-чуть деформированые овощи и фрукты. Хотя они такие же ценные и вкусные, как и их идеальные "друзья".

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Аналогичная ситуация с упакованными продуктами в деформированных упаковках. Согласно докладу Федерации польских продовольственных банков, 50,3% поляков отказываются покупать в магазинах, например, консервированные огурцы с вмятинами на банках или соки в примятых картонных коробках.

И совсем шокировала поляков следующая цифра – ежегодно в стране выбрасывается до 3 миллионов тонн еды.

И вот теперь по случаю Дня влюбленных в Польше в социальных сетях активно распространяются валентинки с "уродливыми" продуктами. Цель акции – провести определенные аналогии с межличностными отношениями и побудить людей задуматься. Мол, надо давать шанс отношениям с "несовершенными" овощами и фруктами. Ведь любовь к еде – одна из самых искренних в обществе, и не стоит от нее отказываться из-за "слишком завышенных требований и стандартов".

А что в Украине?

На отечественном аграрном рынке ощущается нехватка некоторых продуктов, поэтому ими совсем не "брезгуют". Яркий пример – в материале Агро24 "Качественной голубики не хватает даже в сезон".