Вартість на соєву та пальмову олію обвалилася

Через вплив спекулятивних чинників ціна на рослинні олії знизилася. Вчорашній розпродаж біржових контрактів призвів до обвалу цін на пальмову та соєву олію майже на 5%.

Вчора травневі ф’ючерси на соєву олію в Чикаго знизилися на 4,7% до 1112 доларів/тонна напередодні оприлюднення звіту USDA з прогнозами площ сівби сої в США та даними по переробці сої в лютому.

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Аналітики очікують, що площі сівби сої виростуть до 90 мільйонів акрів, хоча рік тому при прогнозі у 85 мільйонів акрів фактично було засіяно 83 мільйонів акрів.

Під тиском падіння ринків пальмової та соєвої олії ціни на українську соняшникову олію також знизилися до 1500-1520 доларів/тонна FOB, проте ціни на соняшниковий шрот залишаються на рівні 270-275 доларів/тонна FOB.

Проте ринок майже завмер, оскільки продавці не бажають реалізовувати продукцію за низькими цінами, а покупці очікують подальшого падіння цін.

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