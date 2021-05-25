Вчені вивели новий сорт абрикосу: що в ньому особливого

Новий сорт абрикосу отримав назву "Уралець". Новий фрукт отримав багато нових характеристик.

Нова виведена культура відрізняється високою зимостійкістю – "Уралець" може витримувати до 40 градусів морозу.

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Також він може похизуватися десертним смаком – за вмістом цукру перевершує інші сорти. "Уралець" підходить як до вжитку у свіжому вигляді, так і для переробки.

Сорт створено на базі маньчжурського абрикоса, тому має розкидисту крону. Дерево швидкоросле, може досягати у висоту 5 метрів. Також сорт стійкий до хвороб та шкідників.

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