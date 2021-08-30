Вчені виявили, що помідори можуть попереджати про небезпеку материнську рослину

Вчені з’ясували, що плоди томатів здатні повідомляти про небезпеку материнську рослину. Коли на помідор потрапляє шкідник, він передає електричний сигнал до пагону.

Таке відкриття зробила група дослідників з Бразилії. У майбутньому вони планують перевірити, чи інші плодові рослини поводяться так само.

Читайте також Вся справа у воді: фермер розкрив секрет виробництва рекордної лохини

Як проводили експеримент

Дослідники помістили томати у клітку Фарадея, яка блокує зовнішні електромагнітні поля.

У місцях з’єднання плодів з гілками рослин вони прикріпили електроди.

На помідори вони клали гусеницю і впродовж наступних 24 годин вимірювали електричні реакції на гілках.

Часові ряди також записували до і після атак гусениць.

Через 24 та 48 годин вчені зібрали рослинний матеріал для хімічного аналізу.

Для розшифрування сигналів дослідники застосували алгоритми на основі машинного навчання.



Експеримент з томатами / Фото Depositphotos

Що виявили дослідники

Дослідники з’ясували, що існує чітка різниця у моделях, які були виявлені до і після нападів гусениць. Крім того, захисні біохімічні реакції спостерігалися по всьому тілу рослин, які найімовірніше були спровоковані сигналами, що надходили від плодів.

Ми виявили, що плоди можуть передавати важливу інформацію, таку як напади гусениць, що є серйозною проблемою для рослини. Ймовірно, це може підготувати інші частини рослини до тієї ж атаки,

– кажуть дослідники.

Вчені також хочуть з’ясувати, чи реагують плоди на інші загрози так само як на комах.