На створення продукту компанії знадобилося 5 років. Нова суміш для немовлят має 100% має рослинний склад та органічні інгредієнти, сертифіковані Vegan Australia.

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Продукт підходить як для немовлят, так і для дітей молодшого віку. Головний інгредієнт – рисовий крохмаль, який повністю гіпоалергенний.

Вже незабаром продукт представлять на Naturally Good Expo та Австралійській фармацевтичній конференції, після чого він має надійти у продажі.

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