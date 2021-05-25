На создание продукта компании понадобилось 5 лет. Новая смесь для младенцев имеет 100% растительный состав и органические ингредиенты, сертифицированные Vegan Australia.
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Продукт подходит как для младенцев, так и для детей младшего возраста. Главный ингредиент – рисовый крахмал, который полностью гипоаллергенен.
Уже вскоре продукт будет представлен на Naturally Good Expo и Австралийской фармацевтической конференции, после чего он должен поступить в продажу.