На создание продукта компании понадобилось 5 лет. Новая смесь для младенцев имеет 100% растительный состав и органические ингредиенты, сертифицированные Vegan Australia.

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Продукт подходит как для младенцев, так и для детей младшего возраста. Главный ингредиент – рисовый крахмал, который полностью гипоаллергенен.

Уже вскоре продукт будет представлен на Naturally Good Expo и Австралийской фармацевтической конференции, после чего он должен поступить в продажу.

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