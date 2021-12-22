Величезні площі землі перебувають у тіньовому обробітку, – Держгеокадастр
Джерело:AgroPolit
Близько 9 мільйонів гектарів землі в Україні зараз обробляються неофіційно, тому треба міняти ситуацію на ринку.
Про це заявив перший заступник голови Держгеокадастру України Анатолій Мірошниченко.
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Зараз об’єктивно оцінити площу земель в тіньовому обробітку, на мою думку важко, – каже Мірошниченко. – Та цифра - 9 мільйонів гектарів, яка озвучувалася в аграрному комітеті Ради на обґрунтування необхідності встановлення Мінімального податкового зобов’язання (МПЗ), – здається мені досить вірогідною. У будь-якому разі зрозуміло, що це величезні площі.
Коли чекати зміни?
Чиновник додав, що незбаром "обличчя земельного ринку, безумовно, зміниться".
Думаю, дуже багато господарств – так званих "одноосібників" або змушені будуть легалізуватися і укрупнюватися, або припинять існування. Загалом, МПЗ може істотно стимулювати оборот земель сільськогосподарського призначення, – резюмував Мірошниченко.