Але не всі потенційні покупці землі знають, які проблеми можуть чекати їх попереду. Про найпоширеніші – у цьому блозі.

1. Придатність для обробки. Є землі, в яких камені залягають на глибині 30 сантиметрів, високий рівень заболоченості або ж ділянка має обмежений доступ для обробки. Потрібно звертати увагу на цей параметр, щоб не стати жертвою шахраїв.

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2. Регіон розташування. Земля посеред степів, в зоні посухи, де немає річок, систем іригації, де можна сіяти лише одну-дві культури, погана інфраструктура, мало людей, пристаріле населення – актив, який буде дуже повільно дорожчати. А якщо забажаєте "вийти", продаватися він буде зі скрипом і в останню чергу.

3. Орендарі. Земля знаходиться в довгостроковій оренді у великих агрокомпаній, які завтра не збанкрутують і не зникнуть з ринку, а тому забезпечать власнику ділянки стабільну ренту. Саме тому орендарі – один з найважливіших аспектів в оцінці перспективності активу. Купуючи землю, по суті, ви купуєте працюючий бізнес, вам вигідно купувати землю, яка вже генерує дохід від здачі в оренду великої компанії.

4. Правильність обробки. Земля правильно обробляється – з дотриманням сівозміни, не виснажується, не закислюється, не засолюється. Серйозний орендар цінує землю, особливо хорошу, якісну, цілісний земельний банк. Він не виснажує її, не вижимає з неї останнє. Правильно обробляє, дотримується сівозміни, домагається високої врожайності, а це можливо лише за умови грамотного і дбайливого підходу до землеробства.

У 2024 році сільськогосподарську землю зможуть купувати юрособи. Якщо ви приймете рішення продати актив, висока ймовірність того, що цей же холдинг купить його у вас.

5. Відсутність токсичних сусідів. Уявімо, що ваше поле межує з полем сусіда, який давно "поклав око" на землю, яка опинилася у вашій власності. Користуючись вашою недосвідченістю, він може зробити все, щоб у вас не залишилося іншого виходу, крім, як продати землю йому або здати в оренду – звичайно, на виключно вигідних для нього умовах.

6. Можливість змінити цільове призначення землі. Заходячи в будь-яку інвестицію, важливо продумати план "B" і "С". У випадку з землею один із запасних варіантів – зміна цільового призначення. Якщо куплена ділянка не приносить вам дохід за схемою, яка передбачалась на початку, тобто за рахунок здачі в оренду або вигідним перепродажем, то на ній можна побудувати торговий або логістичний центр, заміський комплекс тощо. Наявність такої альтернативи, до того ж, сприяє удорожчанню активу, підвищує інтерес до нього з боку інвесторів.

Пам'ятайте: довгострокова стратегія, як правило, надійніше і вигідніше короткострокових маніпуляцій з будь-яким типом активів.