Які саме? Про це розповідає експерт із земельних та майнових відносин Володимир Нагорний.

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Фахівець розділив проблеми, які можуть виникнути у покупця після придбання ділянки, на окремі групи.

Якісні характеристики

Не проаналізувавши такий фактор як якість земельної ділянки, в жодному випадку не приймайте рішення про її придбання, оскільки можете купити непридатну для використання територію, – пояснює Нагорний.

Кількісні характеристики

Досить часто земельні паї, які члени колгоспів отримували у приватну власність, складались із кількох земельних ділянок. І хоча на сьогодні це окремі об’єкти нерухомого майна, однак, як правило, продаватимуться вони одними лотами. Тобто, купуючи земельну ділянку, в додаток можете отримати ще одну або й декілька ділянок садів, сінокосів чи пасовищ, відзначив експерт.

Правові характеристики

Конкурентні відносини настільки підганяють орендарів, що вони, підвищуючи розмір орендної плати, не завжди встигають вносити зміни до договорів оренди землі про ставку орендної плати. Тому досить непоодинокі випадки, коли попередній власник отримував в рази більшу ставку оренди ніж та, що формально зафіксована в договорі.