Нові можливості оплати оренди паїв

Сервіс NovaPay, що входить до групи компаній Nova (Нова пошта), розпочав співпрацю з аграрними підприємствами. Це дозволить власникам земельних паїв, які здають їх в оренду цим компаніям доступно отримувати виплати за допомогою цього сервісу.

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В компанії зазначили, що орендодавці на власний розсуд можуть самостійно обрати, як саме отримувати гроші: на картку NovaPay, на карту іншої фінустанови, або ж готівкою в одному з 3500 офісів Нової пошти.

NovaPay забезпечує високу швидкість та зручність отримання виплат. Адже відділення "Нової пошти" працюють навіть у найвіддаленіших селах, у тому числі і на прифронтових територіях,

– наголосили у пресслужбі компанії.

Як отримати виплати

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно:

завітати у будь-яке відділення Нової пошти;

повідомити касиру, що ви хочете отримати виплати за оренду землі;

надати документи, що засвідчують вашу особу;

одержати кошти на рахунок NovaPay, іншої фінустанови чи готівкою.

У компанії уточнили, що такі масові виплати NovaPay здійснює з допомогою продукту для бізнесу "Реєстрові виплати". Він дозволяє здійснювати платежі миттєво та зручно для всіх учасників процесу: ви робите один переказ, а гроші надійдуть сотням людей.

Що відомо про NovaPay