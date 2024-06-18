Нові можливості оплати оренди паїв
Сервіс NovaPay, що входить до групи компаній Nova (Нова пошта), розпочав співпрацю з аграрними підприємствами. Це дозволить власникам земельних паїв, які здають їх в оренду цим компаніям доступно отримувати виплати за допомогою цього сервісу.
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В компанії зазначили, що орендодавці на власний розсуд можуть самостійно обрати, як саме отримувати гроші: на картку NovaPay, на карту іншої фінустанови, або ж готівкою в одному з 3500 офісів Нової пошти.
NovaPay забезпечує високу швидкість та зручність отримання виплат. Адже відділення "Нової пошти" працюють навіть у найвіддаленіших селах, у тому числі і на прифронтових територіях,
– наголосили у пресслужбі компанії.
Як отримати виплати
Для того, щоб скористатися послугою, потрібно:
- завітати у будь-яке відділення Нової пошти;
- повідомити касиру, що ви хочете отримати виплати за оренду землі;
- надати документи, що засвідчують вашу особу;
- одержати кошти на рахунок NovaPay, іншої фінустанови чи готівкою.
У компанії уточнили, що такі масові виплати NovaPay здійснює з допомогою продукту для бізнесу "Реєстрові виплати". Він дозволяє здійснювати платежі миттєво та зручно для всіх учасників процесу: ви робите один переказ, а гроші надійдуть сотням людей.
Що відомо про NovaPay
- NovaPay є міжнародним фінансовим сервісом з групи Nova, працює на ринку фінансових послуг онлайн та офлайн в офісах Нової пошти.
- Число транзакцій через NovaPay минулого року сягнуло 354 мільйонів гривень, що на 31% більше за показник попереднього року.
- Сума підвищилась на 41% — до 235,5 мільярдів гривень.