Ціни на малину не радують виробників

Попередні ціни часто суттєво різняться залежно від регіонів. У центральних і західних областях ціни дещо вищі. У регіонах, які знаходяться між центром та заходом, особливо на Вінничині та Хмельниччині, рівень цін на малину для заморозки, озвучуваний переробниками, сягає мінімальних значень.

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У Львівській області заморозчики планують платити фермерам за малину 42 – 44 гривні за кілограм, що еквівалентно 1,00 – 1,05 доларів США за кілограм або близько 1 євро за кілограм. Трохи вищі ціни, які називають заморозчики в Київській і Житомирській областях – ближче до 45 – 50 гривень за кілограм або близько 1,1-1,2 або 1,1 євро в середньому. А ось у Хмельницькій та Вінницькій областях говорять про 35 гривень за кілограм, що еквівалентно 0,85 доларів за кілограм.

Такі ціни фермерам зовсім не подобаються, хоча вони й значно вищі за торішні. Тим паче, що багато виробників уже в курсі, що нині ціни на зовнішніх ринках сильно зросли порівняно з минулим роком, і вони розраховують на більше. Опитування, проведені наприкінці травня свідчили, що ціни на якісну малину 2024 року досягнуть 50 – 70 гривень за кілограм, (від $1,2 до $1,8 за кілограм). Поки що ж ціни перебувають нижче цієї межі.

Однак, подібну ціну озвучують переважно для закупівлі ягоди від господарств населення в невеликих обсягах. Закупівля від сільгосппідприємств, які можуть поставляти більші партії однорідної продукції з наданням усіх необхідних документів, у середньому на 10 – 15% вища.

Які чинники впливають на ціну малини

Триваючий тероризм Росії проти цивільної інфраструктури України прямо впливає на можливість заморозки малини. Йдеться про масовані ракетні удари та атаки іранськими дронами, що здійснюються російськими терористами, по електростанціях на території України, що призводить до величезного дефіциту електроенергії.

Попри те, що наразі існує теоретична можливість продавати заморожену малину за високою ціною, для її заморожування дуже важливим є безперервне постачання електроенергії. Ситуація, що склалася в енергосистемі України, різко підвищує ризики заморозчиків, які, очевидно, намагатимуться закладати в ціну закупівлі, так само як і дедалі вищі витрати на електроенергію,

– пояснює економіст інвестиційного департаменту продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Також він вважає, що заморозчики намагатимуться продавати продукцію, як то кажуть, "з коліс", тобто не будуть її зберігати довго, що також негативно впливатиме на ціну.

Навіть попри ці складнощі, на думку аналітиків, можливості для підвищення закупівельної ціни на малину для заморозки в Україні існують. Вартість збирання малини у 2024 році, за їх оцінками, зросте в середньому до 50 центів США за кілограм. Крім того, вже зараз багато виробників відчувають величезну нестачу робочої сили. Також, світові ціни на заморожену малину високих категорій якості зараз формуються ближче до 3 доларів за кілограм.

В Україні середня маржа заморозчиків за останні роки коливалася в межах 1,2 долара за кілограм. Навіть з урахуванням нових ризиків, теоретично сьогодні заморозчики можуть платити за великі оптові партії малини щонайменше 1,5 долара за кілограм або близько 60 гривень за кілограм.

Українська малина на глобальному ринку