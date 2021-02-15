Президент України Володимир Зеленський відвідав Всесвітню виставку "Експо-2020" у місті Дубаї (ОАЕ), де ознайомився з презентацією національного павільйону.

Зверніть увагу! Відкриття виставки "Експо-2020" було перенесено на рік через пандемією COVID-19. Нова дата – жовтень 2021 року.

Під час візиту на виставку Зеленського супроводжували міністр економіки ОАЕ та інші посадовці цієї країни. Вони відзначили важливість співпраці України і ОАЕ у сфері торгівлі, зокрема – аграрною продукцією.

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Для України дуже важливо бути високо представленою на виставці такого рівня. Ми – серед найбільших експортерів аграрної продукції у світі та робимо значний внесок у продовольчу безпеку багатьох країн, – сказав Зеленський.

В павільйоні України вже триває підготовка до виставки, в тестовому режимі він запрацює на початку серпня-2021.



Українська делегація на "Експо-2020"

Павільйон України на "Експо-2020"

Будівля загальною площею 2600 кв. м (4 поверхи висотою 15 метрів). Його оформлять з використанням української стилістики та орнаменту, а архітектурний образ втілюватиме ідею колоса пшениці.

Ідея в тому, що посаджене в землю пшеничне зерно – це початок нового життя, а колос, наповнений цими зернами, – це нові ідеї, думки, люди, які поєднуються в колосі. Це алегорія нового мислення. Ми хочемо об'єднати людей навколо глобальних проблем та того, як жити, чути та почуватися смарт уже сьогодні. Адже тема нашого павільйону має назву "Смарт Україна: єднаючи світ", – пояснила Президенту секретар Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України в "Експо-2020" Аліна Шишкіна.



Презентація павільйону України на "Експо-2020"

На вході до павільйону розташується пшеничне поле у вигляді карти України. Колоски трансформуватимуться з натуральної пшениці в нанопшеницю зі світлодіодного волокна.

Фактично це алегорія до трансформації України. Від агрохабів до блокчейнів – таку Україну презентує наш павільйон на світовій виставці "Експо" в Дубаї, – пройнявся ідєю Зеленський.

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