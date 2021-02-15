Украина – от агрохабов до блокчейнов: Зеленский посетил выставку "Экспо" в Дубае
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Всемирную выставку "Экспо-2020" в городе Дубаи (ОАЭ), где ознакомился с презентацией национального павильона.
Источник:Офис Президента
Во время визита на выставку Зеленского сопровождали министр экономики ОАЭ и другие должностные лица этой страны. Они отметили важность сотрудничества Украины и ОАЭ в сфере торговли, в частности – аграрной продукцией.
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Для Украины очень важно быть высоко представленной на выставке такого уровня. Мы – среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делаем значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран, – сказал Зеленский.
В украинском павильоне уже идет активная подготовка к выставке, в тестовом режиме он заработает в начале августа-2021.
Украинская делегация на "Экспо-2020"
Идея в том, что посаженное в землю пшеничное зерно – это начало новой жизни, а колос, наполненный этими зернами, – это новые идеи, мысли, люди, которые объединяются в колосе. Это аллегория нового мышления. Мы хотим объединить людей вокруг глобальных проблем и того, как жить, слышать и чувствовать смарт уже сегодня. Ведь тема нашего павильона называется "Смарт Украина: объединяя мир", – объяснила Президенту секретарь Координационного комитета по подготовке и обеспечению участия Украины в "Экспо-2020" Алина Шишкина.
Презентация павильона Украины на "Экспо-2020"
На входе в павильон расположится пшеничное поле в виде карты Украины. Колоски будут трансформироваться из натуральной пшеницы в нанопшеницу из светодиодного волокна.
Фактически это аллегория трансформации Украины. От агрохабов до блокчейнов – такой Украину представляет наш павильон на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае, – проникся идеей Зеленский.
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