Президент Украины Владимир Зеленский посетил Всемирную выставку "Экспо-2020" в городе Дубаи (ОАЭ), где ознакомился с презентацией национального павильона.

Обратите внимание! Открытие выставки "Экспо-2020" было перенесено на год из-за пандемии COVID-19. Новая дата – октябрь 2021 года.

Во время визита на выставку Зеленского сопровождали министр экономики ОАЭ и другие должностные лица этой страны. Они отметили важность сотрудничества Украины и ОАЭ в сфере торговли, в частности – аграрной продукцией.

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Для Украины очень важно быть высоко представленной на выставке такого уровня. Мы – среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делаем значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран, – сказал Зеленский.

В украинском павильоне уже идет активная подготовка к выставке, в тестовом режиме он заработает в начале августа-2021.



Украинская делегация на "Экспо-2020"

Павильон Украины на "Экспо-2020"

Здание общей площадью 2600 кв. м (4 этажа, высота 15 метров). Его оформят с использованием украинской стилистики и орнамента, а архитектурный образ будет воплощать идею колоса пшеницы.

Идея в том, что посаженное в землю пшеничное зерно – это начало новой жизни, а колос, наполненный этими зернами, – это новые идеи, мысли, люди, которые объединяются в колосе. Это аллегория нового мышления. Мы хотим объединить людей вокруг глобальных проблем и того, как жить, слышать и чувствовать смарт уже сегодня. Ведь тема нашего павильона называется "Смарт Украина: объединяя мир", – объяснила Президенту секретарь Координационного комитета по подготовке и обеспечению участия Украины в "Экспо-2020" Алина Шишкина.

Презентация павильона Украины на "Экспо-2020"

На входе в павильон расположится пшеничное поле в виде карты Украины. Колоски будут трансформироваться из натуральной пшеницы в нанопшеницу из светодиодного волокна.

Фактически это аллегория трансформации Украины. От агрохабов до блокчейнов – такой Украину представляет наш павильон на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае, – проникся идеей Зеленский.

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