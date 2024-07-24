Як спека вплинула на врожаї

Спеціалісти стверджують, що спека мала як негативні, так і позитивні наслідки для урожаю зернових, передає 24 Канал. Найбільших проблем посуха завдала якості врожаю. Зерно просто не встигло налитися через прискорену ввегетацію. Водночас, сам процес збирання врожаю під час спеки є позитивним моментом, адже зерно не потребує додаткової сушки, як при збиранні під дощем.

Читайте також Овочі печуться прямо на полях: фермери втрачають врожай через аномальну спеку

За оцінками фахівців Мінагрополітики, через засуху на півдні країни врожайність пшениці та ячменю цьогоріч помітно нижча, ніж торік. Натомість на урожайності ранніх зернових у північних, центральних та західних областях аномальна спека майже не позначилася.

У деяких регіонах, на жаль, справді рекордна посуха, тож маємо менші показники. Але у західних та центральних областях показники навіть кращі, ніж минулого року. Тому поки що прогноз на 5 – 7% менший урожай від показника попереднього року, що з урахуванням усіх викликів, які продовжує нести війна, є хорошим результатом,

– розповів виконувач обов'язків міністра Тарас Висоцький.

Аграрії збирають пшеницю, ячмінь, овес, горох, жито та ріпак. Середня урожайність ранніх зернових – 37 центнерів з гектару. Прогнозовано, з активізацією жнив у західних та північних областях, показники зростатимуть. Тож загалом Висоцький оцінює вплив аномальної спеки на врожаї цих культур як помірний. Чого не скажеш про потенційну врожайність пізніх культур.

Що говорять агрометеорологи

За висновками агрометеорологів Українського Гідрометцентру, на початок минулого тижня майже скрізь умови для вегетації пізніх зернових та олійних погіршилися до несприятливих. Станом на середину липня від посухи потерпали 30 – 50% посівів. Зрозуміло, що кожен день такого погодного впливу збільшує цей показник принаймні на кілька відсотків.

Унаслідок надзвичайно високого рівня середніх добових температур та стрімкого накопичення ефективного тепла (його сума ще з початку вегетації значно перевищує середні багаторічні показники і є однією з найвищих за весь період спостережень) фіксується скорочення міжфазних періодів розвитку сої, соняшнику, кукурудзи, що може призвести до передчасного завершення вегетації,

– зазначають фахівці.

Найуразливіша до дії надвисоких температур кукурудза, адже саме зараз, у період викидання та цвітіння волоті, вона максимально потребує вологи. Якщо ближчим часом не пройдуть продуктивні дощі й середньодобова температура повітря не знизиться, є ризик не тільки того, що качани не зав’яжуться чи матимуть мало зерен, а й того, що рослини повністю загинуть.

За словами агрометеорологів, спекотна погода зумовлює стерилізацію пилку, відсутність запилення рослин, формування череззерниці в качанах, що призведе до зниження врожайності. За сильної посухи навіть така стійка до спеки рослина, як соняшник, теж сильно потерпає.