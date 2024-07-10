Ячмінь в Україні цьогоріч вродив

Урожайність ячменю в Україні поки перевищує торішню. Водночас, в окремих регіонах, де відчувався дефіцит опадів, ячмінь має низьку натуру та урожайність.

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У Франції озимий ячмінь зібраний на 50% площ, проте урожайність значно нижча, ніж прогнозовані 6,73 тонни з гектара. Аналітики Agritel прогнозують урожайність озимого ячменю в межах 5,46 – 5,57 тонни з гектара, а загальний урожай – на рівні 7 мільйонів тонн, що на 27% поступатиметься торішньому показнику.

В Росії середня урожайність ячменю 4,15 тонни з гектара, яка на 5,5% нижча за торішню. По мірі просування збирання з півдня на північ середня урожайність за тиждень зменшилася на 23%. Зниження площ сівби та урожайності ячменю в Росії скоротить експорт та посилить попит на український ячмінь.

В Україні на 5 липня з 402,7 тисяч гектар або 32% площ зібрано 1,56 мільйони тонн ячменю з середньою урожайністю 3,87 тонни з гектара, тоді як торік в цей час з 235 тисяч гектар або 16% площ було намолочено 805,8 тисяч тонн ячменю з урожайністю 3,43 тонни з гектара.

Важливо У 2024/25 маркетинговому році (станом на 8 липня) Україна експортувала лише 7 тисяч тонн ячменю у порівнянні з 65 тисяч тонн за цей період торік.

Ціни на ячмінь стабільні

Трейдери спочатку контрактували ячмінь нового урожаю по 7700-7850 гривень за тонну, але потім опустили ціни до 7100-7200 гривень за тонну, після чого виробники скоротили продажі.

Тепер для накопичення потрібних судових партій трейдери змушені підвищувати ціни, тому протягом тижня підняли їх на 200-300 гривень за тонну до 7400-7600 гривень за тонну або 160-163 доларів за тонну з доставкою до портів Чорного моря.

Зниження урожаю та якості ячменю у Франції може посилити попит на пивоварний ячмінь в Україні, ціни якого поки залишаються на низькому рівні 7000 гривень за тонну з доставкою на завод та поступаються цінам на фуражний ячмінь, хоча торік премія за пивоварну якість сягала 2500-3000 гривень за тонну.