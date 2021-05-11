Ягоди в Україні почали дешевшати

Сезон продажу місцевої ягоди цього року через погоду змістився на 2-3 тижні. Сезон полуниці починає входити в свою активну фазу.

Через зрушення сезону ягоди починають дешевшати лише зараз. Станом на сьогодні подешевшала як імпортна, так і місцева продукція.

До теми Огірки в Україні різко подешевшали

На початку сезону ягоди в Україні пропонували в середньому по 7,90 долара/кілограм, а вже зараз ціни зменшилися удвічі.

Тепличні ягоди з місцевих теплиць пропонують по 140-160 гривень/кілограм, і ціна продовжить падіння.

Запаси гречки в Україні достатні, щоб обійтися без російського імпорту. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24