Ягоди в Україні почали дешевшати

Сезон продажу місцевої ягоди цього року через погоду змістився на 2-3 тижні. Сезон полуниці починає входити в свою активну фазу.
Через зрушення сезону ягоди починають дешевшати лише зараз. Станом на сьогодні подешевшала як імпортна, так і місцева продукція.
До теми Огірки в Україні різко подешевшали
На початку сезону ягоди в Україні пропонували в середньому по 7,90 долара/кілограм, а вже зараз ціни зменшилися удвічі.
Тепличні ягоди з місцевих теплиць пропонують по 140-160 гривень/кілограм, і ціна продовжить падіння.Запаси гречки в Україні достатні, щоб обійтися без російського імпорту. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Колапсу та росту ціни не буде: Україні достатньо власної гречки".