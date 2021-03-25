Як дихає пташеня всередині яйця і куди дівається вуглекислий газ

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Подібно до людей, немовлята тварин, які ростуть в утробі своїх матерів, отримують усе необхідне для розвитку, зокрема й кисень, через пуповину. Однак коли мовиться про птахів, які ростуть всередині яйця, виникає питання, як вони дихають.
Яйце повністю позбавлене будь-яких видимих отворів і повністю закрите від зовнішнього світу, але при цьому пташеня отримує життєво необхідний кисень. Крім того, накопичений вуглекислий газ, має здатність виходити назовні. Як це відбувається?
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Конституція яйця така, що воно не тільки захищає пташеня всередині, але й піклується про його основні біологічні потреби, поки воно не стане достатньо великим для вилуплення. Це можливо завдяки двом оболонкам, які є під шкарлупою.
Коли курка відкладає яйце, воно має температуру, вищу за навколишнє середовище. Коли воно поступово охолоджується, матеріал всередині яйця злегка стискатися, відступаючи від стінок. Це своєю чергою призводить до того, що дві мембрани, які спочатку були склеєні, також відокремлюються, створюючи невелику кишеню повітря або "повітряний мішок".
Звичайно, кисень у цьому мішку закінчується і потребує поповнення. Крім того, вуглекислий газ, що виділяється пташеням як побічний продукт, також повинен вийти з яйця.
Цей процес здійснюється за допомогою дифузії. Річ у тім, що шкаралупа яєць містить дуже крихітні пори на своїй поверхні. До прикладу, 60-грамове куряче яйце має майже 10 000 маленьких отворів.
Шкаралупа яєць містить тисячі пор / Фото scienceabc
Саме вони приходять на допомогу пташеняті, коли кисень у повітряному мішку закінчується. Через ці крихітні пори відбувається обмін газами – всередину яйця потрапляє свіже повітря, водночас вуглекислий газ виходить назовні. Вони також допомагають з водним обміном.
Колір яйця залежить від раціону курки / Фото Wikimedia Commons