Подібно до людей, немовлята тварин, які ростуть в утробі своїх матерів, отримують усе необхідне для розвитку, зокрема й кисень, через пуповину. Однак коли мовиться про птахів, які ростуть всередині яйця, виникає питання, як вони дихають.

Яйце повністю позбавлене будь-яких видимих ​​отворів і повністю закрите від зовнішнього світу, але при цьому пташеня отримує життєво необхідний кисень. Крім того, накопичений вуглекислий газ, має здатність виходити назовні. Як це відбувається?

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Повітряний мішок

Конституція яйця така, що воно не тільки захищає пташеня всередині, але й піклується про його основні біологічні потреби, поки воно не стане достатньо великим для вилуплення. Це можливо завдяки двом оболонкам, які є під шкарлупою.



Будова яйця / Фото 8next

Коли курка відкладає яйце, воно має температуру, вищу за навколишнє середовище. Коли воно поступово охолоджується, матеріал всередині яйця злегка стискатися, відступаючи від стінок. Це своєю чергою призводить до того, що дві мембрани, які спочатку були склеєні, також відокремлюються, створюючи невелику кишеню повітря або "повітряний мішок".

Обмін газами

Звичайно, кисень у цьому мішку закінчується і потребує поповнення. Крім того, вуглекислий газ, що виділяється пташеням як побічний продукт, також повинен вийти з яйця.

Цей процес здійснюється за допомогою дифузії. Річ у тім, що шкаралупа яєць містить дуже крихітні пори на своїй поверхні. До прикладу, 60-грамове куряче яйце має майже 10 000 маленьких отворів.



Шкаралупа яєць містить тисячі пор / Фото scienceabc

Саме вони приходять на допомогу пташеняті, коли кисень у повітряному мішку закінчується. Через ці крихітні пори відбувається обмін газами – всередину яйця потрапляє свіже повітря, водночас вуглекислий газ виходить назовні. Вони також допомагають з водним обміном.

Цікаві факти про курячі яйця

Колір жовтка яйця залежить від раціону курки: чим більше вона споживає оранжевих і жовтих рослинних пігментів, тим жовтішим буде колір яйця.

Швидкість старіння яєць залежить від температурних умов, що їх оточують: за день при кімнатній температурі яйце здатне старіти швидше, ніж за тиждень у холодильнику.

Розмір яйця є показником віку курки, яка його відклала: молоді кури несуть маленькі яйця, але вони ставатимуть більшими в міру старіння курки.



Колір яйця залежить від раціону курки / Фото Wikimedia Commons