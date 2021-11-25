Оливкову олію треба перевіряти

Оливкова олія – частий гість на кожній кухні. Але ціна цього продукту спонукає розраховувати на якісний товар.

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Як розповів фермер Патрі Санчес, який займається виробництвом оливкової олії все своє життя, виявити неякісний товар дуже просто.

Якщо ви хочете визначити якість оливкової олії – поставте її у холодне місце. Чистий продукт почне замерзати, в той час, як олія "з хімією" залишиться у рідкому стані.

Нагадаємо, раніше експеримент показав, що не варто купувати ікру та інші вартісні товари через інтернет, адже є висока ймовірність витратити гроші на фальсифікат.