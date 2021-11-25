Оливковое масло нужно проверять
Оливковое масло – частый гость на каждой кухне. Но цена этого продукта побуждает рассчитывать на качественный товар.
Интересно Масло может подешеветь: при каких условиях это произойдет
Как рассказал фермер Патри Санчес, занимающийся производством оливкового масла всю свою жизнь, обнаружить некачественный товар очень просто.
Если вы хотите определить качество оливкового масла – поставьте его в холодное место. Чистый продукт начнет замерзать, в то время как масло "с химией" останется в жидком состоянии.
Напомним, ранее эксперимент показал, что не стоит покупать икру и другие стоимостные товары через интернет, ведь высока вероятность потратить деньги на фальсификат.