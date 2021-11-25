Як перевірити якість оливкової олії: простий домашній рецепт
Джерело:Факти
Фальсифікат оливкової олії – доволі поширене явище на українському ринку. Виявляється, для перевірки якості товару не треба жодних складних маніпуляцій.
Оливкову олію треба перевіряти
Оливкова олія – частий гість на кожній кухні. Але ціна цього продукту спонукає розраховувати на якісний товар.
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Як розповів фермер Патрі Санчес, який займається виробництвом оливкової олії все своє життя, виявити неякісний товар дуже просто.
Якщо ви хочете визначити якість оливкової олії – поставте її у холодне місце. Чистий продукт почне замерзати, в той час, як олія "з хімією" залишиться у рідкому стані.
Нагадаємо, раніше експеримент показав, що не варто купувати ікру та інші вартісні товари через інтернет, адже є висока ймовірність витратити гроші на фальсифікат.