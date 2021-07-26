Як заробити 1 мільйон гривень на гектарі лаванди: поради фермерки

Виробництво лаванди – досить новий для України вид аграрного бізнесу, але, на думку експертів, дуже перспективний.

Власниця лавандової ферми "Лавандочка" (Рівненщина) Тамара Горак запевняє: якщо професійно займатися лавандою та правильно розподілити ресурси, можна отримати високі прибутки.

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Лаванда окуповує себе за 4 – 5 років. З одного гектара реально отримати близько 1 мільйона гривень за рік, – розповіла фермерка. – Можна продавати букети, сухоцвіти, саше. Робити лавандовий мед, чай і олію. А коли поле рясно зацвіте, варто організовувати фотосесії.

Вирощувати лаванду можна з живців (шляхом поділу куща) та з насіння. Другий варіант – дорожчий, бо кілограм насіння лаванди коштує 94 тисячі гривень.

Всім, хто збирається садити лаванду чи для себе, чи в промислових масштабах, Горак рекомендує робити це восени. Взимку лаванда спить, тобто її фактично садять в режимі "сплячки", і тоді в травні вона прокидається здоровою. Якщо ж садити весною, то кущі гірше приживаються і частіше хворіють.

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