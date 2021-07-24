У Польщі зафіксували ціну лохини на рівні 5 злотих (35 гривень) за кілограм. Це сталося через співпадіння місцевого сезону та неконтрольованого імпорту закордонної продукції.

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Це створило несприятливу ситуацію на ринку. На початку сезону ягода була дорогою, що спровокувало хвилю імпорту. Дуже швидко ринок перенаситився, тому ціна опустилася до найменшого показника за всі часи. Низька ціна ягоди не дає змоги фермерам наймати працівників та перекривати інші виробничі витрати.

Неабиякі труднощі переживає і експорт ягоди з Польщі. Ринок Німеччини, який був великим майданчиком для збуту, цього року знизив попит. Британський ринок функціонує доволі добре, але є проблеми в торгівлі через Brexit та пандемію Covid-19.

На даний момент кавуни в Україні "багаті" на нітрати. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Кавуни на українських прилавках перевірили на нітрати: результати".