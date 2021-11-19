Як заробити на моркві: поради фермера

Морква – дуже корисний, але далеко не найдорожчий овоч. Втім, навіть на його вирощуванні можна заробити капітал.

Рентабельність

Як запевняє власник компанії "Органік-Д" Вадим Кричковський, вирощування овочів борщового набору приносить хороший прибуток. Ціни на буряк нещодавно були найвищими за 5 років, а рентабельність моркви зараз складає 70%.

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Ціна моркви зараз коливається у районі 5 – 6 гривень. У вирощування овоча підприємство вклало 230 тисяч гривень, а заробіток після продажу урожаю становив 470 тисяч гривень.

Частина коштів – це витрати на зберігання та оплату праці робітників, але менш як 70% рентабельність не падала.

Сорти та інші поради

Абако F1 – це відомий ранній сорт, який дає десь 60 тонн/гектар хорошого урожаю, відходи складають не більше 5%. Ще один гарний сорт – Болівар. Його урожай складає 80 тонн/гектар, але в нього більш довгий цикл росту та більше відходів.

Окрім того, варто інвестувати великі гроші у зрошування та склади для зберігання. Без першого можна забути про гарний урожай, а без належних умов зберігання овоч втратить товарний вигляд та ціну.