Які збитки приносить "чорний" експорт

Заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький у ефірі телемарафону, заявив що внаслідок дій недобросовісних підприємств частина зерна експортується без сплати податків, передає 24 Канал. А це мільярдні втрати у бюджеті України.

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Дмитро Вербицький

Заступник Генерального прокурора України

Сьогодні я вважаю, що це дійсно є проблемою. Бо більшість зерна йде нелегально – не повертається валютна виручка, не сплачуються податки в бюджет, і країна втрачає мільярди гривень.

Вербицький уточнив, що лише за останній час вдалося запобігати вивезенню з української території більш як 40 контейнерів сільськогосподарської продукції. Цей товар було придбано за готівку.

Скільки зерна вивезли з України

Підрахувати точну кількість вивезеного зерна майже неможливо. Його перевозять, використовуючи різноманітні способи: залізниця, морський транспорт та вантажівки, додав у ефірі телемарафону прокурор Максим Олефір, передає 24 Канал.

Максим Олефір

Прокурор Офісу Генерального прокурора

Фактично бюджет України не дорахувався б мільйонів гривень. І такий випадок не поодинокий. Зерно нелегально вивозять вантажівками, залізницею та морем. За даними Міністерства економіки, дві з кожних п'яти тон збіжжя вивозиться без сплати податків.