Які збитки приносить "чорний" експорт

Заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький у ефірі телемарафону, заявив що внаслідок дій недобросовісних підприємств частина зерна експортується без сплати податків, передає 24 Канал. А це мільярдні втрати у бюджеті України.

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Дмитро Вербицький Заступник Генерального прокурора України Сьогодні я вважаю, що це дійсно є проблемою. Бо більшість зерна йде нелегально – не повертається валютна виручка, не сплачуються податки в бюджет, і країна втрачає мільярди гривень.

Вербицький уточнив, що лише за останній час вдалося запобігати вивезенню з української території більш як 40 контейнерів сільськогосподарської продукції. Цей товар було придбано за готівку.

Зауважте! Загальна сума податків від яких "ухилились" підприємства, купуючи вказані контейнери, сягнула 32 мільйонів гривень.

Скільки зерна вивезли з України

Підрахувати точну кількість вивезеного зерна майже неможливо. Його перевозять, використовуючи різноманітні способи: залізниця, морський транспорт та вантажівки, додав у ефірі телемарафону прокурор Максим Олефір, передає 24 Канал.

Максим Олефір Прокурор Офісу Генерального прокурора Фактично бюджет України не дорахувався б мільйонів гривень. І такий випадок не поодинокий. Зерно нелегально вивозять вантажівками, залізницею та морем. За даними Міністерства економіки, дві з кожних п'яти тон збіжжя вивозиться без сплати податків.

Нагадаємо! Цьогоріч виробництво зернових може досягти рекордних показників.