Якісний захист кожної насінини – запорука високих врожаїв сої

Будь-яка технологія захисту починається з вибору продукту для обробки насіння, який базується на певних критеріях, а саме: спектр контрольованих хвороб та шкідників, безпечність для бульбочкових бактерій та відсутність токсичного впливу на рослину сої.

То ж які хвороби проростків сої є найбільш поширеними?

Згідно даних фітопатологічної експертизи насіння сої, які компанія BASF проводила протягом останніх років, найбільш поширеним збудником хвороб насіння та проростків є гриби роду Fusarium. Менш поширеними, але не менш шкодочинними, є антракноз, рак насіння та пліснявіння. Всі ці хвороби можуть призвести до втрати схожості, втрати енергії проростання або значного ослаблення проростка, залежно від ступеню ураження та умов вирощування.

Серед шкідників, які загрожують проросткам сої, – традиційні дротяники, личинки хруща, паросткові мухи тощо.

Компанія BASF є лідером в захисті сої і, маючи величезний досвід, спеціалісти компанії розробили інноваційний продукт Стандак® Топ, якій поєднує в собі дві фунгіцидні і інсектицидну діючі речовини, забезпечуючи комплексний захист проростків сої як від хвороб, так і від ґрунтових шкідників. Препарат характеризується яскраво вираженим фізіологічним ефектом та м'якою дією на бульбочкові бактерії, демонструючи дію AgCelence®-ефектів.

Стандак® Топ має високу ефективність

Численні дослідження та практика використання показали високу ефективність проти комплексу хвороб насіння та проростків сої.

Для прикладу – дані досліджень, які проводили в Латинській Америці, де насичення сівозміни соєю є найбільшим у світі.

Діаграма 1. Розвиток хвороб проростків сої після обробки протруйниками

Джерело: дані лабораторних досліджень науковців BASF / Інфографіка: Агро24

Дані, приведені на діаграмі 1, свідчать про те, що навіть за дуже високого тиску хвороб (13-27%) Стандак® Топ забезпечив надзвичайно високу ефективність проти найбільш поширених в Україні хвороб, а саме, грибів роду Fusarium, – понад 98%, Fusarium semitectum, який є одним з найбільш важко контрольованих видів, – 90%. У той час як ефективність одного з препаратів-конкурентів, який є найбільш поширеним в Україні, була значно нижчою.

Щодо контролю шкідників, то інсектицидна діюча речовина фіпроніл має не лише високу фізіологічну ефективність на ґрунтових шкідників, але, завдяки унікальним фізико-хімічним властивостям, здатна забезпечити тривалий захист проростків до 40 днів. Унікальність фіпронілу полягає у комбінуванні високої ефективності та низької розчинності (нульової системності). Дуже часто несистемні продукти вважають гіршими, але не у випадку з протруйниками, адже фіпроніл знаходиться саме там, де він найнеобхідніший: захищає проросток від ґрунтових шкідників, яких після сівби вже не можна ніяк дістати засобами захисту (на відміну від наземних шкідників проростків, яких легко контролює самий простий та дешевий синтетичний піретроїд).

Стандак® Топ позитивно впливає на ріст і розвиток сої

При виборі того чи іншого хімічного ЗЗР агроному часто доводиться обирати між ефективним захистом та пригніченням рослин від його застосування. Але не у випадку з Стандак® Топ. Всі його компоненти є надзвичайно селективними до сої: фіпроніл має нульову системність, тому майже не проникає до рослин, тіофанат-метил хоч і є системною речовиною, проте не впливає на фізіологічні процеси рослин, а піраклостробін навпаки – має позитивний фізіологічний вплив, що дає змогу отримати дружні та вирівняні сходи швидше, ніж на необроблених протруйником Стандак® Топ посівах.

На фото 1 представлено варіанти досліду по випробуванню Стандак® Топ в агроцентрі BASF в Київській області. Дуже добре видно різницю між ділянкою, обробленою препаратом у нормі 1 л/т, та контролем. Підрахунки густоти показали збільшення кількості рослин на 7-10% у порівнянні до контролю за однакової норми висіву. Також на ділянках з використанням Стандак® Топ рослини випереджали контрольний варіант у розвитку на 1-2 дні та мали більш потужну кореневу систему.

Фото 1. Візуальний прояв фізіологічної дії Стандак® Топ на сої

Використовувати Стандак® Топ слід відповідно до фітосанітарного обстеження полів та насіння. Якщо ризики мінімальні (дотримується сівозміна, насіння не має значного заселення патогенами, обробіток ґрунту забезпечує гарну заробку пожнивних решток), то норма використання Стандак® Топ – 1,0 л/т. Якщо соя є однією з основних культур у господарстві, використовується мінімальний обробіток ґрунту або на насінні виявили збудників хвороб, необхідно використовувати Стандак® Топ у нормі 1,5 л/т. Максимальна норма інноваційного протруйника – 2,0 л/т призначена для використання на полях, де відмічено велику кількість ґрунтових шкідників, яка перевищує ЄПШ у кілька разів.

Інокуляція як запорука якісного врожаю

Ще одним базовим заходом для вирощування сої є інокуляція. Всі бульбочкові бактерії переважної кількості комерційних інокулянтів належать до одного виду та відрізняються тільки штамами, які часто мають різну життєздатність та продуктивність.



Відносна прибавка урожайності до неінокульованого контролю / Інфографіка: Агро24

За результатами широкого випробування різних штамів Bradyrhizobium japonicum, яке провели в Канаді, штам 532С, який міститься в ХайКот Супер Соя, був самим ефективним (від 7 до 140% прибавки урожайності), ніж інші штами (в середньому 10-15%), які присутні в деяких інокулянтах на ринку України (діаграма 2)

Також важлива не лише продуктивність, але і життєздатність бактерій. Необхідно звертати увагу на те, що стандартом виживання бактерій в продукті є титр живих бактерій на момент закінчення терміну придатності. Проте деякі компанії вказують кількість бактерій на день виробництва та зазначають це як перевагу продукту. Будь-який інокулянт на момент виробництва має в кілька разів більший титр, ніж в кінці гарантованого терміну зберігання.

Якщо ми говоримо про термін зберігання інокульованого насіння, то зазвичай для продуктів на торфовій основі це одна доба, а для рідких преінокулянтів – від 20 до 90 днів. Інколи компанії декларують більші терміни (120-180 днів), але вони не завжди є лабораторно підтвердженими.

В 2020 році в Інституті Захисту Рослин НААНУ було проведено порівняння життєздатності бульбочкових бактерій на насінні інокульованому ХайКот Супер Соя та конкурентним рідким інокулянотом на основі штамів SEMIA 5079 та SEMIA 5080 (діаграма 3).



Діаграма 3. Результат випробування життєздатності бульбочкових бактерій, ІЗР НААНУ 2020

Результати лабораторних дослідів свідчать про те, що кількість життєздатних бактерій Bradyrhizobium japonicum залишалася на початковому рівні на варіанті з інокуляцією ХайКот Супер Соя + ХайКот Супер Екстендер (1,6×107 КУО/г) протягом 20 діб. На варіанті з інокуляцією конкурентним інокулянтом (штами SEMIA 5079 та 5080) через 10 діб кількість життєздатних бактерій знизилася вдвічі від початкової (1×107 КУО/г).

Через 1 місяць чисельність бактерій за інокуляції ХайКот Супер Соя + ХайКот Супер Екстендер знизилася у 2,2 рази, через 70 днів – у 72 рази. На варіантах з інокуляцією конкурентним інокулянтом (штами SEMIA 5079 та 5080) через 1 місяць кількість бактерій знизилася у 6,2 рази, а через 70 днів – у 330 разів.

Крім того, інокулянти ХіСтік та ХайКот Супер Соя відмінно поєднуються з протруйником Стандак® Топ. Для успішного поєднання двох продуктів слід дотримуватися наступних рекомендацій:

При використанні Хі Стік слід спочатку протруїти насіння Стандак® Топ, після цього підсушити його, а потім в день сівби інокулювати інокулянтом Хі Стік

При використанні Хай Кот Супер Соя зі Стандак® Топ слід змішати 6,4 л Хай Кот Супер Соя з 6,4 л Хай Кот Супер Екстендер, окремо приготувати розчин Стандак® Топ, після цього розчин інокулянту влити в розчин протруйника, постійно помішуючи його. Кількість води, в якій розводять Стандак® Топ, слід розрахувати так, щоб при додаванні розчину інокулянту вистачило на 4,5 т насіння сої

Безперечно, фундаментом для формування елементів врожайності є захист насіння та проростків. Недоліки, допущені на даному етапі, дуже часто виправити вже не можна, адже з кореневими гнилями та фомопсисом не можна боротися нічим, окрім протруювання насіння, так само як і практично не можливо дістати ґрунтового шкідника за допомогою обприскування посівів. Тому на захисті насінини економити не варто.

Для якісного захисту насіння та проростків сої ми рекомендуємо використовувати протруйник Стандак® Топ разом з інокулянтом ХайКот Супер Соя. Ця високоефективна суміш дозволить не лише скоротити витрати на вирощування сої, але і збільшити майбутній урожай.