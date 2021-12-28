Ціна круп в Україні показала зростання. Навіть хороший урожай не став запорукою стабільних цін.

Ціна гречки суттєво зросла

Впродовж 2021 року ціна гречки постійно зростала. Статистика зафіксувала ріст показника на 24 – 46%.

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Впродовж грудня вартість гречаною крупи піднялася на 6,7%. Середня ціна гречки зараз коливається у діапазоні 46 – 48 гривень за кілограм.

Раніше повідомлялося, що цьогорічний урожай гречки дозволить виробити понад 110 тисяч тонн крупи. Цього достатньо, щоб забезпечити внутрішні потреби України.

Але заборона Росії експортувати гречку посприяв виробникам. Зараз вони притримують продукцію в очікуванні росту цін та в надії отримати більший прибуток.