Заборона імпорту з Росії: які товари потрапили у перелік

Кабінет міністрів України продовжив заборону на ввезення певних груп товарів з Російської Федерації. Рішення буде діяти до 31 грудня 2022 року.

Заборона на ввезення продуктів з Росії

Згідно з рішенням урядовців, на територію України з країни-агресора заборонено ввозити м'ясо, рибу, шоколад, каву, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір та інше.

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В пояснювальній записці повідомляється, що такі дії зумовлені як відповідь на заборону Росії ввозити товари з України.

"Зазначені дії з боку РФ (застосування торговельних санкцій та обмежувальних заходів у торгівлі), які серед іншого викликані протидією України агресії РФ стосовно нашої держави, створюють загрозу заподіяння шкоди інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки недружніх дій стосовно України у сфері торгівлі", – написано в документі.