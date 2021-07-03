Захист рослин: які типові помилки аграріїв

Протистояння шкідникам та хворобам – важливий аспект діяльності кожного аграрія. Але часто вони беруть на себе забагато ініціативи, через що страждає урожай.

Більшість аграріїв при захисті рослин роблять типові помилки, які не лише знижують ефективність препаратів, а й шкодять рослинам. Експерти назвали головні типові помилки при обробці рослин.

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1. Комбінування всього і одразу. Типова помилка проявляється на пшениці: в баковій суміші поєднуються гербіциди, ріст-регулятор, фунгіцид і ще дається мікродобриво. Після такого пшениця як мінімум зупиняється в рості на декілька днів.

2. Поєднання гербіцидів, створених під виробничі системи, з іншими препаратами. Такий "компот" може лише нашкодити рослинам.

3. Додавання амінокислот до гербіциду. Така сполука діє непередбачувано та може мати негативні наслідки.

4. Неправильний порядок змішування препаратів. Правильно змішувати препарати наступним чином: спочатку важкі порошкові, останні – водні розчини. Кожен окремо: заправили, перемішали й додали наступний.

5. Неправильний розрахунок часу. Терміни для внесення ЗЗР – стислі, тому не варто виходити за їхні рамки.

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