На Запоріжжі склалася прикра ситуація. Цього року гарно вродила черешня, фермери отримали високий урожай – але змушені знищувати ягоди прямо в садах, бо їх ніхто не купляє. Про це розповів голова Запорізької обласної організації Аграрного союзу України Анатолій Тиховод.

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Корисна ягода черешня нікому не потрібна... Ніхто навіть не торгується... Справа не в ціні навіть, просто ніхто не купує, ринки перенасичені, купівельна спроможність громадян України дуже низька, переробка працює на концентратах, – бідкається аграрій.

Як наслідок, садівники змушені утилізувати ягоди в садах, зрізаючи на землю.

"Що робити фермерам? Дерева треба звільняти від ягід, щоб наступного року розраховувати на урожай, який теж може виявитися нікому не потрібен", – резюмує Тиховод.

Відео, як знищують черешню, дивіться тут.

А що в інших регіонах України?

Ситуація з черешнею на Запоріжжі відрізняться від загальноукраїнської. В більшості областей ягода навпаки не вродила через погані погодні умови навесні та на початку літа. Тому ціна на неї досить висока.

Про це читайте в матеріалі Агро24 "Дефіцит черешні: чому зменшилася урожайність та якими будуть ціни".