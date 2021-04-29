Закон про управляння та дерегуляцію земельних відносин: що змінилося та які нові правила

28 квітня 2021 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

Проєкт закону №2194 зареєстрували у Раді ще 1 жовтня 2019 року. Він довго проходив узгодження в комітетах і чекав своєї черги. Перед тим, як поставити законопроєкт на голосування, депутати розглянули понад 3 тисячі правок. У підсумку 284 народні обранці проголосували "за". Як це було? Читайте тут.

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Що змінює закон про управління та дерегуляцію у сфері земельних відносин?

Відповідь на це питання, а також коментарі щодо інших нюансів нового закону надала експерт із земельних питань журналіст сайту "Куркуль" Катерина Капустіна.

Якщо коротко, то цим законом народні депутати розширили повноваження виконавчої влади на місцях у територіальних громадах, ввели переважне право орендарів на покупку земельних ділянок, описали механізм фіксування в Державний геокадастр меж територій територіальних громад, в тому числі об'єднаних, і скасували інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні узгодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.

Повноваження органів самоврядування громад

В основу закону лягла мета децентралізації владних повноважень у сфері земельних відносин та передачу таких можливостей безпосередньо виконавчим органам місцевого самоврядування.

Народні депутати прийняли низку норм, які фактично закріплять дерегуляцію земельних відносин безпосередньо в територіальних громадах.

Органи місцевого самоврядування, згідно з законопроєктом, матимуть повноваження затверджувати детальне планування території за межами населених пунктів.

Закон скасує вимоги щодо цільового використання земель сільськогосподарського призначення. Відтепер зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою.

Керування земельним банком

Невдовзі проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності), цільове призначення якої змінюється, розроблятиметься на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.

Законом також встановлено, що поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувача чи заставодержателя. Справжність підпису на такій згоді засвідчується нотаріально. Земельні ділянки можуть бути об’єднані, якщо вони мають однакове цільове призначення. У разі поділу земельної ділянки, об'єднання земельних ділянок сформовані земельні ділянки зберігають своє цільове призначення, – визначили народні депутати.

Крім того, органи місцевого самоврядування відтепер вирішуватимуть земельні спори у межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Нові правила передачі речових прав на землю

Законом встановлено, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності можуть бути відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, спадкового договору, міни, шляхом внесення до статутного (складеного) капіталу чи шляхом звернення стягнення на них.

Варто звернути особливу увагу, що невдовзі буде обмежена площа земельної ділянки державної або комунальної власності, право оренди, емфітевзису якої виставляється на земельні торги, – її площа не може перевищувати 20 га, – можна дізнатися з пояснень до нового закону про земельну децентралізацію.

Також народні депутати визначили граничну площу оренди комунальної землі для городництва – громадянин не зможе орендувати під город понад 0,6 гектара.



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Яким буде порядок вилучення землі із постійного користування

Окремо описано порядок вилучення земельних ділянок із постійного користування. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів, які здійснюють розпорядження земельними ділянками відповідно до їх повноважень.

Про спадкування землі по-новому

Окрему увагу приділили законотворці і порядку спадкування земельних ділянок. Згідно з новим законом, земельні ділянки с/г призначення, отримані у спадщину юридичними особами, які відповідно до Земельного кодексу не можуть набувати їх у власність, підлягають відчуженню протягом одного року.

Прозорість управління землею

Водночас народні депутати внесли важливу норму задля формування відкритих і публічних відносин у сфері землі.

Невдовзі уся документація із землеустрою буде розроблятися в електронній та паперовій формах у вигляді схеми, проєкту, робочого проєкту або технічної документації. Затверджена документація із землеустрою буде публічною та загальнодоступною.

Посилення охорони земель

Закон посилює охорону земель і встановлює обмеження у використанні земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Згідно із прийнятим документом, особливий режим охорони, відтворення і використання земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду поширюється на всі розташовані в межах таких територій та об’єктів землі та земельні ділянки незалежно від форми власності та цільового призначення.

Також громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюватиметься громадськими інспекторами.

Таких інспекторів призначатиме компетентний центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідні органи місцевого самоврядування.

Контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом, у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю, – декларує закон про земельну децентралізацію.

Також законом запроваджено низку змін до повноважень органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади у сфері використання та охорони земель; введено визначення термінів "територія територіальної громади", "межа території територіальної громади".

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