Закуски з кактусу та амаранту: на ринок снеків вийшов новий продукт

Компанія Nemi, яка базується у Чикаго, створила закуски, основним інгредієнтом яких є кактус. Новий продукт готовий підкорювати ринок снеків.

Засновниця компанії Регіна Трілло переїхала з Мексики до США десять років тому.

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Раніше було складно знайти продукти, виготовлені з нопалю (або опунції) – найпопулярнішого виду кактусів. Трілло вирішила створити компанію з виробництва закусок, яка вбере в себе етнічні смаки та аромати Мексики. Як основні інгредієнти вона використовувала кактус та амарант.

Зараз Nemi має власну кактусову ферму. Це стійке виробництво, яке потребує дуже мало води. Після збирання кактуси висушують на сонці і перемелюють у порошок. Далі Nemi поєднує порошок кактуса з іншими інгредієнтами — амарантом, гороховим білком та олією льону. В результаті отримують закуску під назвою Holisticks, яка вже вийшла на ринок США.

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