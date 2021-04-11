Запаси насіння ріпаку у світі зменшаться

Цього року споживання ріпаку має перевищити 71 мільйон тонн. Це перевищує обсяги виробництва цієї рослини.

Як розповів експерт-дорадник Олексій Маслак, світові запаси насіння ріпаку у 2021 році зменшаться. Падіння кількості насіння буде суттєвим.

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На кінець нового сезону кількість насіння буде на четверту частину менше від попереднього показника, – уточнив він.

Найбільшим експортером насіння ріпаку має стати Канада. У новому сезоні ця країна планує експортувати 10 мільйонів тонн насіння, що становить майже 2/3 загальної світової торгівлі. Загальний показник експорту насіння ріпаку становитиме 16 мільйонів тонн.

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