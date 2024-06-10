Чому ціна хліба зростатиме

Вартість хліба може зрости на третину найближчим часом. Вже зараз є всі передумови для того, що він спочатку подорожчає на 10%, а в наступні кілька місяців його ціна зросте ще на 20%.

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Це пов’язано з проблемами в українській енергетиці, що у підсумку це позначиться на кінцевій ціні для споживача. Адже у собівартості хліба простої рецептури електрика становить 50 копійок, а під час виробництва цього ж хліба на генераторі вже 1,5 гривні.

Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, проте аварійні відключення, відключення поза графіком, призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Ситуація вже призвела до дефіциту потужностей, адже є заводи, які не можуть відновити обладнання через блекаути,

– заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко.

Експерт також додав, що графіки відключення електроенергії для хлібозаводів також не підходять, оскільки впливають на технологічний цикл. Адже якщо світла немає 2 години, то графік випікання хліба зміщується на 8 годин.

Важливо! Інша критична проблема для галузі – бронювання працівників: через брак людей деякі заводи змушені змінювати графік роботи, а також коригувати обсяги та асортимент виробництва в бік скорочення.

Інші гострі проблеми галузі

Гостро стоїть проблема з відсутністю зерна другого і третього класу. А також – криза платежів за вже поставлену хлібобулочну продукцію в торгівлю і ЗСУ.

Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%,

– каже Дученко.

Річ у тім, що брак обігових коштів не дає змоги підприємствам вчасно платити за сировину, енергоносії та зарплату. А нині сюди ще додаються додаткові фактори: генератори та пальне.