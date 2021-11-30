Жодних перепон: ціна соняшникової олії продовжить рости

Вартість соняшникової олії долає усі можливі рекорди. Схоже на те, що максимального показника покупці ще не бачили.

Ціна олії буде рости

Окрім подорожчання сировини, газу та енергоносіїв, виробники продуктів харчування незабаром будуть змушені нести додаткові витрати. З 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата зросте на 500 гривень.

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Виробники не будуть платити працівникам більше з власної кишені, тому ці витрати ляжуть на плечі покупців. Зросте не лише ціна олії, а й інших продовольчих товарів.

На думку виконавчого директора "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина, здорожчання варто очікувати вже найближчим часом.

Однозначно буде рости вартість олії. Плюс 7-8% на олію найближчим часом ми точно побачимо,

– сказав він.

Також фахівець додав, що всі продукти зазвичай дорожчають у святковий період, тому покупцям варто очікувати на додаткові витрати.