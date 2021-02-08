Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, за яких умов можливе відновлення водопостачання анексованого півострова.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, постачання води в Крим можливе лише за умови деокупації півострова.

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Буде деокупація – буде вода, – сказав Кулеба.

Зазначимо, що депутат Держдуми, колишній прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська хоче звертатися в ООН через припинення подачі дніпровської води в Крим, але Дмитро Кулеба вважає ці спроби безперспективними.