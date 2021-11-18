Знахідка на священній скелі в Австралії: вчені виявили нову рослину

Гора Улуру в Австралії – це священна скеля, яка користується великою популярністю. Саме тут ботанікам з Національного гербарію Нового Південного Уельсу вдалося ідентифікувати нову рослину.

Пустельний інжир – саме таку назву отримала нова рослина – раніше вважався частиною виду Ficus brachypoda, який широко поширений у північних та центральних частинах Австралії. Але детальний огляд рослини виявив, що це особливий вид зі своїм місцем поширення.

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Його листя у порівнянні з іншими видами інжиру більш гладке, вужче та товстіше.

Цей інжир — неймовірно важливий вид для корінних народів у центральній Австралії, з погляду їжі, притулку та духовності. Історично пошкодження цих дерев могло каратися смертю, таке їхнє значення для всієї спільноти,

– вважають автори дослідження.

Спочатку вчені хотіли назвати рослину так, як її називали корінні мешканці. Але після спілкування з фахівцями виявили, що різноманітність слів для означення цього дерева надто широке, що унеможливлювало якийсь один варіант.

Через це рослина отримала наукову назву – Ficus desertorum (пустельний інжир).

Науковці сподіваються, що важливе відкриття дозволить посприяти збереженню та піклуванню про рослину у пустельних умовах.