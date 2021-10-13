Знову подорожчання: в Україні зросли ціни на продукти

За підсумками вересня-2021 споживчі ціни на продукти харчування в Україні виросли на 1,2% у порівнянні із серпнем

За перший місяць осені подорожчали кілька соціальних продуктів, свідчать дані Держстату України. Найбільше зросла ціна на яйця – на 3,6%.

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Також зафіксовано здорожчання цін на:

молоко +1,9%

м'ясо та м'ясопродукти +1,7%

вершкове масло +1,6%

сир +1,3%

хліб +1,1%

макаронні вироби +0,6%

Водночас за підсумками вересня відзначається і зменшення цін на деякі продукти, зокрема, на соняшникову олію (-0,9%) і цукор (-0,1%).

Загалом за перші 9 місяців 2021 року споживчі ціни в Україні зросли на 7,5%, у тому числі на продукти харчування – на 9,3%.

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