У першому півріччі 2021 року імпорт конитерських виробів виріс на цілих 300%. А от виробництво української продукції впало на 26%.

Цікаво Інформатори та помічники: 5 корисних ресурсів для аграріїв

Причиною такого явища є стрімке подорожчання цукру. В Україні його ціна наразі є найвищою в ЄС, що створює дуже великі переваги для імпортних товарів.

Виробники кондитерської продукції підозрюють, що власники цукрових заводів "притримують" продукцію спеціально, очікуючи росту ціни.

Подорожчання "кондитерки" вже відчули на собі споживачі – вартість товару вже зросла на 15 – 20%, і, згідно прогнозів, продовжить зростання.

Виробники цукру заявляють про можливу кризу та просять в уряду про допомогу. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Цукровики просять в уряду дотації: про яку суму йдеться".