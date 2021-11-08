Золота жила: дефіцит якого фрукту в ЄС збагатить польських садівників

Цього року польські садівники отримали дуже хороший урожай груші. Натомість в інших країнах європейського союзу спостерігається дефіцит на цей фрукт.

Польські садівники зібрали великий урожай груш, але ціна фрукту продовжує зростати. Причина – нестача продукції в інших країнах Євросоюзу.

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Якщо на початку жовтня груші сорту Конференція на сортуванні коштували близько 2,2 злотих зі кілограм, то вже зараз такі груші калібру вище середнього вартують 3 злотих.

Загалом урожай груш у Польщі цього року склав 76 тисяч тонн. У порівнянні з минулим роком показник виріс на 36%.

Також повідомляється, що попри великий попит садівники не поспішають розпродувати продукцію, особливо це стосується товару високої якості. Вони очікують, доки ціна виросте до 4 злотих за кілограм.

Загалом урожай груш у країнах ЄС склав 1,6 мільярда кілограм, це на 28% менше, аніж вдалося зібрати минулого року.