100 днів ринку землі в Україні: оприлюднені найважливіші цифри

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко поділився результатами роботи ринку землі за перші 100 днів.

28 тисяч угод, 70 тисяч гектарів, майже 44 тисячі гривень за гектарі та майже 7 мільйонів українців-землевласників отримали повноцінне право володіти, розпоряджатися та господарювати на своїй землі, – такі дані надав міністр.

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Якщо брати загальну цифру всіх транзакцій по землях сільськогосподарського призначення, то середня вартість за 1 гектара станом на 9 жовтня становить 43 879 гривень. Але для того, щоб показати деталізовану аналітику, ми розмежували середню вартість за 1 гектар для ведення товарного сільгоспвиробництва та особистого селянського господарства. У першому випадку вартість становить 32 тисячі, у другому – 33 тисячі, – зазначив Лещенко.

Міністр зауважив, що ціна в понад 40 тисяч гривень була прогнозованою і ринковий процес ціноутворення рухається планомірно.

"Безумовно, в нас у показниках є, наприклад, Київська область, де середня ціна становила 240 тисяч гривень за гектар. Ця земля не використовується для сільськогосподарських потреб. Це є абсолютно нормально, тому що Київ та навколишні території є визначальними у формуванні вартості земель не під сільгоспцілі", – пояснив міністр.

Він додав, що в цілому вартість землі є вищою за середньозважену нормативно-грошову оцінку земель в Україні і за 100 днів відзначається конкретна динаміка росту ціноутворення.

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