Український сорт картоплі Княгиня, створений в Інституті картоплярства НААНУ, дає урожай до 100 тонн з гектара і демонструє високу стійкість до посухи та хвороб.

Сорт Княгиня був зареєстрований у 2018 році – тоді заявлений потенціал урожайності цього овоча мав показник 68 тонн з гектара. Але під час недавнього Всеукраїнського дня картоплі на Черкащині співробітники Інституту картоплярства представили вже нові результати врожайності Княгині, вирощеної на демонстраційних полях – 81,9 тонни з гектара. Проте розробники запевнили, що на зрошенні можна отримувати і 100 тонн з гектара.

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Наш популярний сорт Княгиня дає урожай за будь-яких умов, – каже Валентина Гордієнко, завідувачка лабораторії генетичних ресурсів Інституту картоплярства НААН. – Перевага української селекції – смакові якості, ми на це завжди орієнтуємося. Потім уже йде стійкість до хвороб. Причому ми працюємо саме над тими хворобами, які розповсюджені у нас – фітофтора, парша тощо.

Сорт картоплі Княгиня: характеристика і особливості

Середньостиглий, столового призначення.

Урожайність: 68 тонн з гектара.

Вміст крохмалю: 11,4%.

Споживчі якості: 8 балів.

Стійкість проти хвороб: стійкий до звичайного патотипу раку і золотистої картопляної нематоди, високостійкий проти фітофторозу, відносно стійкий проти стеблової нематоди.

Морфологічні ознаки: бульби світло-рожеві, округлої форми, м’якуш жовтого кольору, квітки червоно-фіолетові.



Українська картопля

Важлива Княгиня

Розвиток картоплярства – одне з пріоритетних завдань сільського господарства в Україні. Середня урожайність картоплі на вітчизняних полях становить у середньому лише 17 тонн з гектара, в той час як у Євросоюзі – 48 тонн. Тож поширення таких сортів української селекції як Княгиня може суттєво вплинути на загальну врожайність картоплі в Україні.

Україна картопляна

Україна – друга в світі країна (після Білорусі) за споживанням картоплі на душу населення. Але останнім часом українці стали споживати менше картоплі, залишаючись одним з найбільших виробників. Чому так відбувається? Читайте в матеріалі Агро24.