Українці залишаються другою нацією в світі за споживанням картоплі, але знизили об'єми використання продукту.

Україна – друга в світі країна за споживанням картоплі на душу населення. Очолює рейтинг Білорусь.

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Втім, за останні 5 років в Україні цей показник зменшився з 137.5 до 135.7 кілограма на душу населення на рік. У Білорусі цей показник становить 182 кілограми на рік. Також незначний спад споживання картоплі показали Бельгія, Китай та Молдова.

Найбільшим виробником картоплі є Китай, який виготовяє 25% усього об'єму продукції. На другому місці розташувалася Індія із показником у 14%. Третє місце належить Росії (6%), четверта – Україна (5%).

Україна знизила обсяги експорту пшениці, через що понизилася у світовому рейтингу. Більше про це читайте в матеріалі Агро 24 "Україна опустилася в рейтингу експортерів пшениці".