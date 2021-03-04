Украинский сорт картофеля Княгиня, созданный в Институте картофелеводства УААН, дает урожай до 100 тонн с гектара и демонстрирует высокую устойчивость к засухе и болезням.

Сорт Княгиня был зарегистрирован в 2018 году – тогда заявленный потенциал урожайности этого овоща имел показатель 68 тонн с гектара. Но во время недавнего Всеукраинского дня картофеля на Черкащине сотрудники Института картофелеводства представили уже новые результаты урожайности Княгини, выращенной на демонстрационных полях – 81,9 тонны с гектара. Однако разработчики заверили, что на орошении можно получать и 100 тонн с гектара.

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Наш популярный сорт Княгиня дает урожай при любых условиях, – говорит Валентина Гордиенко, заведующая лабораторией генетических ресурсов Института картофелеводства НААН. – Преимущество украинской селекции – вкусовые качества, мы на это всегда ориентируемся. Затем уже идет устойчивость к болезням. Причем мы работаем именно над теми болезнями, которые распространены у нас – фитофтора, парша и другие.

Сорт картофеля Княгиня: характеристика и особенности

Среднеспелый, столового назначения.

Урожайность: 68 тонн с гектара.

Содержание крахмала: 11,4%.

Потребительские качества: 8 баллов.

Устойчивость к болезням: устойчив к обычному патотипу рака и золотистой картофельной нематоды, высокостойкий против фитофтороза, устойчив против стеблевой нематоды.

Морфологические признаки: клубни светло-розовые, округлой формы, мякоть желтого цвета, цветки красно-фиолетовые.



Картофель – приоритетный продукт в Украине

Важная Княгиня

Развитие картофелеводства – одна из приоритетных задач сельского хозяйства в Украине. Средняя урожайность картофеля на отечественных полях составляет в среднем лишь 17 тонн с гектара, в то время как в Евросоюзе – 48 тонн. Поэтому распространение таких сортов украинской селекции как Княгиня может существенно повлиять на общую урожайность картофеля в Украине.

Украина картофельная

Украина – вторая в мире страна (после Беларуси) по потреблению картофеля на душу населения. Но в последнее время украинцы стали потреблять меньше картофеля, оставаясь одним из крупнейших производителей. Почему так происходит? Читайте в материале Агро24.