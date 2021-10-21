62% від загальної виручки за агроекспорт дав продаж трьох основних для України товарів – соняшникової олії, кукурудзи та пшениці. Вартість саме цієї продукції за останній рік значно зросла, що дозволило Україні отримати суттєво більші надходження.

За трійкою лідерів слідують такі продукти:

ріпак

ячмінь

макуха

курятина

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Основні країни-покупці української агропродукції цьогоріч:

Китай – 16% експорту з України (на загальну суму 2,9 мільярда доларів) Індія – 8% (1,4) Нідерланди – 7% (1,2)

Ці три країни за 9 місяців 2021 року сукупно згенерували 31% української експортної виручки за агропродукцію. Як відзначають експерти УКАБ, "Китай та Індія є найбільшими світовими імпортерами продуктів харчування, тому що мають значні темпи зростання населення та велику потребу в такій продукції".

Серед країни Євросоюзу, окрім Нідерландів, найбільшими експортерами української агропродукції цьогоріч є:

Польща – 4% (0,7 мільярда доларів)

Іспанія – 4% (0,6)

Німеччина – 3% (0,5),

Італія – 2% (0,4)



Агроекспорт України / Інфографіка УКАБ

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